Cartas de lectores: argentinos a las cosas

La Argentina se está cayendo a pedazos, y se nota en la angustia de la gente. La pobreza superó el 40% y más del 50% de los chicos argentinos no cubren su canasta básica de alimentos. La corrupción ha hecho que tengamos más de 18 millones de pobres. En la Legislatura bonaerense, un puntero peronista, “Chocolate”, vaciaba cajeros automáticos con tarjetas de débito de empleados truchos de la Legislatura. Los argentinos tenemos un dolor moral, porque nos roban en la cara y no pasa nada. Massa, que es ministro de economía, repartiendo dinero que el Estado no tiene, para fogonear su candidatura presidencial. Cristina usa al Senado para atacar a la Justicia. El divorcio de los gobernantes con la sociedad es total. Massa propone arreglar como presidente, el desbarajuste que está haciendo como ministro. Silvina Batakis, presidente del Banco Nación, nombró a su ex marido como gerente, y como asesora fue nombrada Pitty, la numerologa. Insaurralde le paga por el divorcio a su ex mujer u$s 20 millones. ¿De dónde los sacó? Si siempre trabajó en el Estado. Y luego aparece navegando en el Mediterráneo con una modelo. La Legislatura de Tucumán es la más cara del país por legislador. Se pretende explicar que la inflación es causa de la deuda que tomó Macri con el FMI, cuando esa deuda se utilizó para pagar deuda anterior, y hoy el endeudamiento total ya supero los u$s 390.000 millones. También se justifica la inflación por la pandemia, la guerra y la sequía. Uruguay sufrió también pandemia, guerra y sequía, pero tiene una inflación anual del 7%, la misma inflación que nosotros tenemos en quince días. La inflación es producto de la maquinita para hacer populismo, perpetuarse en el poder y mantener privilegios de políticos, sindicalistas y empresarios prebendarios. Como dijo Ortega y Gasset “argentinos a las cosas”. Es hora que los argentinos reaccionemos sin violencia, pero con decisión en las urnas, para desterrar esta inmoralidad, que nos ha llevado a estar entre los países con mayor pobreza y menor confiabilidad del mundo.