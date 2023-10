Jornadas sobre filosofía del Derecho

La decana de la Institución, Cristina Grunauer de Falú, explicó: “las jornadas se llevarán a cabo en la Facultad de Derecho hoy, mañana y el viernes. Las mismas son las más importantes a nivel nacional, y desde el año 2006 que nosotros no ganábamos la postulación. No obstante, desde el año pasado los profesores de nuestras cátedras fueron al Congreso Nacional a presentar la postulación y la ganamos con mucho trabajo”. La decana remarcó que se trata de un evento que “reúne a los más importantes referentes de la Filosofía del Derecho, tanto nacionales como internacionales. Vamos a contar con la presencia del doctor Manuel Atienza que se dice que es el referente número uno en la Filosofía. A su vez, el eje principal de las jornadas son los 40 años de la democracia. Así que invitamos a todos a participar, no sólo abogados, sino a todas las escuelas e interesados”.