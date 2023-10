Carlos Cisneros: “Transnoa comparte con EDET su política de inversión cero”

Según Cisneros, Transnoa "no garantiza el abastecimiento de energía porque no hace las inversiones que tiene que hacer". "Donde debería haber obras, solo hay instalaciones fuera de servicio. La red es claramente insuficiente: los cables van colmados en su capacidad y no pueden transportar más electricidad. Aun así, Transnoa jamás terminó las líneas subterráneas de alta tensión que debía hacer. Comparte con EDET su política de inversión cero”, agregó el diputado.