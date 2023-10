La chance del regreso a Atlético, latente para el "pulga"

Consultado por la falta de reconocimiento por parte de la dirigencia, el simoqueño optó por evitar la polémica, y dejó un guiño para la directiva encabezada por Mario Leito. “No hablo de esas cosas. Uno es feliz de jugar al fútbol y volver a casa. Estoy contento, en su momento me dieron una camiseta, así que me voy tranquilo”, indicó. Y añadió: “esta la misma dirigencia que me trajo en 2006. Con Mario por ahí hablo por teléfono, con el ‘laucha‘ (Lucchetti) también”.