Almirón fue "picante" con el árbitro: “En todos lados salió que es hincha de River”

Sin ponerle fin al tema, el DT fue más allá y explicó que se habían generado muchas dudas en la semana a raíz de las fotos que se divulgaron. “Está claro; termina el partido y queda esa duda de las jugadas claves y nos desfavorecen. Uno se queda con cierta duda por el entorno; por cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido, por cómo te va empujando de a poco. Se habló que era complicado y para él también me imagino que ha sido muy difícil en un Superclásico. Es muy difícil cobrar así, la verdad que no se entiende. Eso se pone como excusa; yo me hago cargo del resultado, no me queda otra, soy el entrenador del club", advirtió.