Cartas de lectores II: transporte II

Urge desarrollar alternativas para no dejar a los usuarios padeciendo situaciones muy desagradables, no nos merecemos este tipo de maltrato quienes somos los sostenedores del sistema, los que pagamos boletos para viajar cómodos y sentados, en unidades limpias, desinfectadas y perfumadas, con aire acondicionados, con una frecuencia no mayor a 10 minutos de espera como máximo de una unidad a otra. Se viaja muy mal en Tucumán, unas de las alternativas sería tener minibuses y trafics en excelente estado para desarrollar paralelamente al colectivo Servicios con recorridos inteligentes, dándole al usuario no quedar de rehenes en un conflicto que no es generado ni provocado por el usuario, reguladas por las municipalidades de toda la Provincia, con seguros, pago de impuestos y con conductores habilitados. También los autos compartidos sería la tercera opción, cumplimentándose perfectamente con los otros servicios, teniendo todos los papeles en regla para que puedan también tener ayuda del Estado como un servicio público más. Otra de las alternativas es propiciar créditos blandos para compras de bicicletas y monopatines eléctricos. Hay que hacer circuitos de bicisendas por toda la provincia, asegurarle al conductor de estos vehículos máxima seguridad vial y protección durante las 24 horas por la Policía de la Provincial en todas la bicisendas para evitar cualquier hecho delictual o accidentes. Si subsidiamos a los pasajeros con una tarjeta electrónica como la SUBE, se la podría utilizar en todos los medios de Transporte. También las vías del ferrocarril en desuso sirven para hacer circular trenes como en todas las ciudades del mundo, en modernas unidades con todo el confort y la seguridad para el usuario. Faltarían personal de conducción, choferes, todos bien pagos, mejor tratados que este sistema actual que te lleva al conflicto permanente y le genera un mal humor social a todos los habitantes de la provincia. Cuando gente se enoja, más en tiempos electorales, buscan salvadores que no siempre les van a resolver sus inquietudes, y los problemas se agravan más por la situación caótica que cualquier conflicto genera.