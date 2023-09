Ediles piden que la Justicia investigue el viaje que Molinuevo realizó a Francia

En principio estaría comprobado que incumplió con los deberes prescriptos en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades 5529. El proyecto es impulsado por los ediles Katherina Mazzuco, Federico Fúnez y Juan Gabriel Jiménez. Ayer, la iniciativa pasó a comisión. No pudo ser tratado sobre tabla a raíz de la ausencia del edil peronista Miguel Abboud. De esta manera la oposición contaba con cinco votos y el oficialismo con igual número. Los autores del proyecto confiaban en su aprobación ya que, según Mazzuco, al menos iban a ser seis los ediles que darían su voto favorable. Pero no esperaban que Abboud no asista. Desde un principio el “manzurista” se mantuvo al margen del conflicto. De esta manera alentó los rumores en el sentido de que viene siendo funcional al intendente Molinuevo desde los últimos comicios cuando quedó frustrada su aspiración de conquistar la intendencia. En la ocasión Eduardo Carrizo (JxC) hizo una encendida defensa del proceder de Molinuevo que, según dijo, “pese a que este presentó la licencia en tiempo y forma, el Concejo no se la aprobó al no sesionar ante la ausencia de los ahora denunciantes”.