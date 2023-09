Lautaro Rojas, un coleccionista de trofeos que sueña con ser Maestro

“Siento curiosidad y nervios. He conocido muchas provincias jugando torneos, pero esto es más grande”, confiesa el joven ajedrecista, quien dice admirar al noruego Magnus Carlsen -considerado uno de los mejores de la historia- y al Gran Maestro cubano José Raúl Capablanca. “Me gusta leer libros de los grandes jugadores y aprender de ellos”, cuenta “Lauty”, cuyo padre le enseñó a jugar para que no pasara mucho tiempo con los juegos del celular. Nunca esperó que fuera tan bueno. “Al principio, me gustaba tener con quién jugar, pero al poco tiempo ya no había forma de que le ganara. De haber sabido, le hubiese enseñado cuando tenía cinco, ja ja”, cuenta Franco, para quien no obstante, su mayor orgullo no está en los trofeos, ni diplomas ni medallas: “más que por lo que ha ganado, siento orgullo por lo que es: un excelente hijo, una muy buena persona y un alumno muy responsable”.