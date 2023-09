Cecilia Biagioli, una súper mamá histórica del olimpismo argentino

Cecilia destaca que la maternidad tuvo un fuerte impacto en su carrera deportiva. Por un lado la llevó a volcarse definitivamente por las competencias de aguas abiertas. “Después de ser mamá las elegí porque es un poco más de resistencia no se pierde tanto como la potencia que exige la pileta. Hoy por hoy me cuestan los ritmos más rápidos por todo lo que incumbe la maternidad. Los tiempos, los descansos no son lo mismo, y uno necesita estar enfocado al 100%”, explicó.