Got Talent: una banda tucumana deslumbró con su música y recibió increíbles halagos de Abel Pintos y Florencia Peña

Luego, Abel Pintos tomó la palabra: “Yo también los felicito, muchachos. Los tres se divierten, cantás bárbaro, tenés carisma. A mí en lo particular los enganchados no me conquistan demasiado, pero entiendo perfectamente por qué lo hicieron. siempre es importante cuando uno sube a un escenario nuevo tirar fuerte y al medio. Estoy muy confiado que tienen mucho para dar en cuanto a la versatilidad porque lo tienen todo”.