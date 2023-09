Daniel Hourcade: "Tengo plena confianza en Los Pumas"

Por el contrario, opinó que esperaba más de otros equipos Tier 2, como Namibia y Rumania. "Lo digo porque si bien les tocó jugar con los más difíciles al principio, no son ningunos principiantes. Tienen mucha experiencia mundialista y no noto un crecimiento, como sí lo observo en los anteriores que mencioné. Y en esto pesa mucho la competencia: podés trabajar mucho, pero si no te dan una buena competencia, es muy difícil que crezcas. Por eso, creo que el gran mensaje que están dejando estos equipos es: "si me ayudan y me dan buena competencia, puedo crecer y estar a la altura", apunta.