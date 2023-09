Va a juicio un productor por violencia de género

La víctima se dirigió a la comisaría de Trancas y un efectivo le dijo que no podían tomarle la denuncia porque no estaba el oficial a cargo. Le pidió que regresara luego. La joven se fue y regresó luego, pero le reiteraron que el oficial aún no estaba. Ante ese segundo rechazo, Sosa volvió llorando a su casa. Su amiga Cinthia Álvarez, quien la acompañaba, intentó calmarla hasta que la joven le dijo que se iría a dormir. Cuando Álvarez fue a verla una hora más tarde para acompañarla a la comisaría la encontró ahorcada. La autopsia solicitada por el fiscal Carlos Sale confirmó que se había tratado de un suicidio, pero también que la víctima tenía lesiones de por lo menos cinco días de antigüedad. Por esa razón el fiscal de Violencia de Género, Augusto Zapata, intervino e imputó a Balegno por el delito de lesiones leves agravadas. “Tenemos elementos para probar su inocencia. La carta que dejó Noelia decía que amaba a Sebastián y que esto no fue culpa de nadie. Además presentamos testigos objetivos, porque no son familiares ni amigos de ninguna de las partes”, sintetizó Agustina Lasquera, quien junto con José María Molina asumió la defensa de Balegno.