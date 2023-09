Caso Noelia Sosa: comienza el juicio por violencia de género contra el productor Sebastián Balegno

La víctima se dirigió a la comisaría de Trancas y un efectivo le dijo que no podían tomarle la denuncia porque no estaba el oficial a cargo. Le pidió que regresara luego. La joven se fue y regresó luego, pero le reiteraron que el oficial aún no estaba. Ante ese segundo rechazo, Sosa volvió llorando a su casa.