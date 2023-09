Jaldo reclamó "más federalismo" en el reparto de fondos nacionales para el transporte

Ante ello, Jaldo agregó que "quienes tenemos responsabilidad institucional no debemos y no tenemos que claudicar" en la pelea por mayores recursos. Y llamó a senadores y diputados nacionales de los distintos espacios a "seguir empujando en el mismo sentido". "Tiene que variar la ecuación del 85%-15%; tienen que llegar más compensaciones nacionales a Tucumán. Pero no es el único problema. También necesitamos el acompañamiento del empresariado y decisiones políticas -municipales y provinciales- que exijan, que reglamenten, para que, de alguna manera, podamos brindar un mejor servicio público de pasajeros. Si nosotros no le damos una solución de fondo, no solo vamos a tener colectivos deteriorados y menos unidades funcionando; Tucumán corre un serio riesgo: quedarse sin servicio público de pasajeros en la provincia. Y eso es gravísimo", afirmó el gobernador electo.