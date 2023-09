El bussismo mandó al psicólogo a los intendentes radicales, tras sus quejas por el reparto de fondos

El concejal planteó, asimismo, que con esto no se “castiga” a los intendentes de dichas ciudades, sino a sus habitantes. “Les joden la vida porque mezquinar esa plata significa que el habitante de esa ciudad se perjudica con alguna obra que no le va a llegar. Son $12.000 millones que se los gasta en política”, criticó Argañaraz, en alusión a la distribución de fondos no reintegrables en lo que va del año.