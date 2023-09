Cartas de lectores: violencia política

No me extraña la violencia en las palabras de Patricia Bullrich, con expresiones como “destruir al kirchnerismo”, “enterrarlo”. O las de Javier Milei que -consciente de sus incoherencias- se niega a debatir sus ideas con quienes piensen distinto a él. Sí me sorprende que nuestra democracia y sus instituciones, organizaciones intermedias y actores o referentes de la sociedad no reaccionen ante tanto neofascismo anacrónico y peligroso que ciertos personajes de la política utilizan en pleno siglo XXI. Así comenzó Hitler con las juventudes hitlerianas, inculcándoles odio y desprecio hacia otros, formateando sus cabezas para creer en una raza superior (los parámetros estaban marcados por aspectos físicos o estéticos, no intelectuales, por cierto) e imponerla con una violencia verbal que mutó a violencia física. Porque los brutos -en su incapacidad para comunicar o expresar su sentir mediante la palabra- lo hacen a través de la violencia y la fuerza. Y, cuando son confrontados mediante el pensar y la palabra, su reacción es más violencia y más ofensas. Son una involución del homo sapiens al arcaico homo habilis.