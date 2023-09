Eduardo Longoni: “No hay nada más subjetivo que una foto”

- Para mí el fotógrafo debe estar donde suceden las cosas. Cuando observé que la foto tiene ese poder, tuve la certeza de que la fotografía no es objetiva, me parece un chiste que se diga eso, no hay nada más subjetivo que la fotografía. Se escribe, pinta y hace música con su ideología y sensaciones a partir de la pintura o cine que se ha visto. No es lo mismo para mí desde joven que tenía una mirada más brutal, y ahora no, pero no es ni mejor ni peor. Aquí me cuesta ponerme en el papel de opinar sobre algo, porque sigo haciendo fotografía alejado de los medios porque se conformaron con la gente que llegó primero. El trabajo más importante de fotoperiodista es que se destaquen en esa catarata de imágenes que vemos todos los días. Antes era difícil hace una foto, hoy no es difícil, pero hay que luchar para que esa foto sea distinta. El desafío es capturar la atención. Como siempre sigue siendo tan importante la mirada detrás de la cámara, y no se podrá reemplazar nunca la mirada del fotógrafo, una mirada que debe tratar de que sea única, es un documento que se tiene que destacar.