Un hombre llevó “seres no humanos” al Congreso de México: tres dedos, cabezas alargadas y huevos en el vientre

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea”, explicó Maussan.