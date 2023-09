Jaldo les advirtió a los intendentes que deberán gestionar con los recursos municipales

En cuanto a los giros sin devolución, dijo que son solicitados por cada intendente. Que se consensuan con el gobernador, de acuerdo a lo que se quiere hacer, y de allí surgen los valores que se otorgan. “Quiero resaltar que es un convenio. Si no le hubiese gustado no lo hubiesen aceptado. El pacto no es obligatorio. En cualquier momento hubiese dicho: ‘señores, esto no me satisface, no me gusta’. Sin embargo, no lo plantearon nunca en estos ocho años”, apuntó. Y añadió: “vuelvo a reiterar: esto es político. En cada momento que tenemos elecciones surge nuevamente el tema”.