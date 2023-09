La pregunta que irritó a Scaloni luego de la goleada de la Selección argentina frente a Bolivia: “¡Ya entendí!”

Scaloni sobre Messi: “Me dijo que no se sentía bien”

También se refirió a la ausencia del “10”. “Él mismo me dijo que no se sentía bien y que era mejor no arriesgar. Iba a ser difícil entrar en la altura y el segundo tiempo iba a ser incluso arriesgado y no tenía sentido”, advirtió el DT sobre Messi.