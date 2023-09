Video: así fue la espectacular presentación de Shakira en los premios MTV

Mientras el público bailaba eufórico y se asombraba con los movimientos de la artista, llegó una seguidilla de sus canciones clásicas, esas que nos enamoraron décadas atrás: "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" y la inolvidable "Hips Don't Lie". La grandiosa presentación no terminó allí, pues cerró a toda fiesta con la explosiva BZRP Music Sessions #53, saltando al público que la recibió con los brazos abiertos.