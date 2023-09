Cartas de lectores: señorita maestra

Nací y viví en Trancas. Allí empecé mi carrera de maestra; no sólo me formé como profesional, sino que también ejercí mi profesión en la escuela 8 de mi Trancas querido. Tuve la alegría de tener excelentes alumnos a los que les brindé mis conocimientos y a la vez ellos me enseñaron lo hermoso momentos de una maestra; son muchos los años que dediqué a la enseñanza desde 1958 hasta 1963. Fueron muchos niños, que con el tiempo de mis años sé que si me los cruzo no los podré reconocer. Pero quiero que sepan que los llevo en lo más profundo de mi corazón y espero yo estar en los suyos. Estoy muy contenta de todo lo que viví en todos esos años. Les agradezco cada momento vivido y les deseo a todos los mejor.