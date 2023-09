Rodrigo De Paul fue a la casa de Tini Stoessel: ¿hay reconciliación con la cantante?

“La familia de Camila Homs, indignadísima, vio por televisión que el chiquito de dos años estaba en la cancha”, reveló Nancy Duré en el programa. Desde este punto, Homs se habría puesto furiosa porque no sabían que iba. Además, reprocharon que el expone a su hijo de forma pública y no le permite lo mismo a su ex pareja.