Mundial de Rugby: Los Pumas ya tienen equipo confirmado para el debut, con dos tucumanos

La formación titular no presenta sorpresas. A la luz de los partidos del Rugby Championship y los amistosos preparatorios, son los nombres que se anticipaban como estructura de arranque para el entrenador Michael Cheika. No obstante, la ausencia de Sánchez entre los convocados sí es una gran sorpresa, ya que se trata no sólo del goleador histórico del seleccionado argentino, sino la única alternativa de apertura natural que existe en el plantel. En lugar de eso, Cheika optó por sumar un tercera línea más entre los suplentes, en este caso Rodrigo Bruni.