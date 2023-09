La contundente respuesta de la Selección Argentina a las declaraciones de Van Gaal: “Siempre supimos como perder”

Por otra parte, no faltó la tanda de penales que convirtió al “Dibu” Martínez en héroe y el instante en que Messi se acercó hasta la posición de Van Gaal para recriminarle que no debía hablar antes de los partidos. El final es con la imagen que unió a un país: el abrazo entre Leo y su entrenador, Lionel Scaloni. De fondo, suena el tema “Si me estás buscando” de Almafuerte, que en una de sus estrofas dice “si me estás buscando, me encontrarás”.