Jugadores de Países Bajos defendieron a Messi de las acusaciones de Van Gaal por el Mundial

A pesar de sus dichos, Virgil Van Djik, capitán de la “orange”, defendió al crack argentino de los dichos de su ex director técnico. “¿Las palabras de Van Gaal sobre Messi? Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo y yo no estamos de acuerdo”, aseguró en dialogo con el medio holandés NOS.