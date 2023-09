El video viral de Pamela Sosa que revolucionó las redes y enfureció a los seguidores de Silvina Luna

Ofuscada, Sosa replicó que ella no fue quien opero a la modelo. “Vos promocionaste a Lotocki. No podés sentarte a decir fríamente ‘yo quiero ver, yo quiero ver’. Que no te haya pasado a vos no quiere decir que a la otra persona no le haya pasado. Tenés que ser un poco más solidaria”, replicó la periodista.