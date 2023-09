Victoria Villarruel: “Las víctimas del terrorismo fueron barridas bajo la alfombra de la historia”

Durante su discurso, Montenegro resaltó que no se trataba de un acto de reivindicación de la dictadura, como señalaron durante la previa referentes de grupos de DDHH durante la previa. “Es necesaria una memoria integral, completa, que sobrevuele el oscuro territorio del negacionismo actual y que reivindique la historia en su totalidad. La verdad a medias no es verdad: es maldad, es mentira. No estamos reivindicando la dictadura ni las trágicas consecuencias de esa violación del pacto democrático. Nuestro espacio lo repudia de forma clara y contundente”, dijo.