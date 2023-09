El Polaco habló del fallecimiento de su ex novia Silvina Luna y apuntó contra Lotocki: “Estoy devastado”

Vale recordar que a principios de julio, el cantante se había expresado en contra de Lotocki. “Se tiene que hacer Justicia, no puede ser una cosa así. No puedo creer que tenga tanta caradurez”, lanzó durante un móvil con LAM (América). “Yo no me quiero meter demasiado, pero es lo que todos vimos y estamos viendo: una chica joven, con una vida por delante, que está sufriendo, esto que está pasando es algo que no se puede explicar y es una vergüenza”, sentenció.