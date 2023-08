El presidente Alberto Fernández reglamentó la Ley de Vacunas

Asimismo, destacó que en la Argentina no hay grandes grupos antivacunas, pero "la mayoría de la gente aún cree que no debe vacunarse o que ya se puso una dosis, y eso es suficiente, o que no hay refuerzos". "Hagamos el esfuerzo, nos acerquemos con la familia a los vacunatorios y preguntemos qué vacunas nos corresponden", finalizó.