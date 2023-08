Gane quien gane, el empresariado tucumano es optimista sobre el futuro porque “ya se tocó fondo”

“No va más”

El titular de la FET precisó que no se refiere a un recorte de planes sociales. “No tiene que ver con anularlos en una primera o segunda etapa; sino con que haya un plan. El presupuesto tiene mucha tela para cortar, sin que se genere ningún tipo de daño”, dijo. Gómez Pardo suscribió a esa idea. “Hasta Milei dice que no podrían quitar los planes; entiendo que ello traería una crisis social de otra magnitud”, estimó el novel empresario.