La insólita teoría de un joven sobre dolarización: “Si gana Milei, voy a cobrar U$S100.000”

“Independientemente de que se dolarice la economía (…) no pasaría tu sueldo en pesos a valer lo mismo en dólares. Si cobras $100.000, no serían U$S100.000”, aclaró la conductora. “Yo lo que quiero es poder pagar a $1 por un café con dos medialunas. Eso es lo que a mí me gustaría. Por eso, pusimos la referencia en dólares”, insistió el joven.