Qué es y cómo se previene la parálisis del sueño

“Durante la noche, nuestro cuerpo atraviesa un ciclo compuesto por diferentes fases de sueño. La última de estas fases se denomina REM, que significa Rapid Eye Movement en inglés. Es durante esta fase que si nos despiertan, más recordaremos con precisión lo que hemos estado soñando”, comenta la doctora Stella Valiensi, presidenta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño (AAMS). “En el transcurso de la fase REM, el cerebro inhibe la actividad de los músculos (es decir quedamos como paralizados), y es una medida posiblemente adoptada por la naturaleza para evitar que nuestros sueños se traduzcan en acciones físicas que puedan resultar en lesiones tanto propias como de nuestro acompañante de cama. No obstante, en ocasiones, el cerebro se activa prematuramente, es decir, entra en vigilia, dando lugar a lo que se conoce como parálisis del sueño”, agrega. Es decir, nos “despertamos” vemos que estamos en nuestra habitación, pero nuestro cuerpo no se mueve, queremos gritar y no podemos, queremos salir corriendo y no podemos.