La FET rechazó la suma fija y pidió a la Nación que "solucione los desequilibrios" económicos

Este lunes, el presidente de la Federación Económica, Héctor Viñuales Santafe, entre otros empresarios tucumanos, había expresado su rechazo a “las imposiciones” de pagos extras a los asalariados. “Los mecanismos de ajuste de sueldos son las paritarias. Desde la FET no conocemos otro mecanismo. No aceptamos una imposición del Estado sobre las relaciones laborales. Cada sector está atravesado por distintas situaciones económicas. Algunos cerraron paritarias y otros la iniciaron. Por eso no se puede homologar unilateralmente aumentos generales”.