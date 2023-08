Flor Peña opinó sobre la situación política del país: "Hay un pueblo disgustado"

Por otro lado, la jurado de Got Talent Argentino opinó que no está de acuerdo en "retroceder en materia de derechos". "De ir a una Argentina de la que venimos y que nos costó mucho construir. Que no tiene que ver con una mirada de: ‘Che, es por acá o por acá'; esa la banco, porque la democracia es así. A veces está (en el cargo de presidente) quien tiene que ver con mis pensamientos y a veces no, así es la democracia. Lo que seguro no voy a apoyar nunca es la posibilidad de que perdamos cosas y derechos que nos costó mucho tiempo construir”, sentenció.