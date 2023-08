Turf: los favoritos no fallaron en las pruebas jerárquicas

Señor Encantado y Falling For You no defraudaron la confianza del público y se adjudicaron las competencias más importantes de la jornada turfística realizada en el hipódromo tucumano. Los favoritos mostraron un gran nivel para ganar el clásico “General José de San Martín” y el especial “Rumbo al Batalla”.

En la prueba reservada para los potrillos, Señor Encantado tuvo que sacar a relucir toda su garra para contener por 3/4 cuerpo la atropellada de Trendic Topic, en el tiempo de 1’19”1/5 para los 1.300 metros. Tercero, a medio pescuezo del escolta, arribó el santiagueño Coraje Charrúa, que trató de venirse de punta a punta.

Esta fue la tercera victoria consecutiva del pensionista de José Gallego, que solamente conoció el sabor de la derrota en su debut.

En tanto, en el cotejo para los ejemplares adultos, Falling For You mostró una clara superioridad sobre sus adversarios. Muy bien conducido por Luis Fernando Vai, el pupilo de Daniel Muratore venció por cuatro cuerpos a Valiente Spring, en el buen registro de 1’38”2/5 para los 1.600 metros. Tercero, a 3 1/2 largos del escolta, culminó Watchtower.

“Ganó con mucha autoridad. Ahora voy a tratar de convencer al entrenador y a los propietarios de que corre el Batalla. Los 2.200 metros del Gran Premio le vendrán muy bien, porque es un ejemplar que puede correr en cualquier parte del desarrollo”, contó el tucumano Vai, que se encuentra radicado en Buenos Aires y viajó al “Jardín de la República” para montar al descendiente de Falling Sky.