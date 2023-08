Cocina venezolana: raíces indígenas combinadas con europa y áfrica

Con mucho esfuerzo, trabajando y estudiando al mismo tiempo, logró recibirse de ingeniera industrial. Mientras tanto la situación socioeconómica de Venezuela se iba agravando y muchos de sus amigos y parientes comenzaban a salir del país, entre ellos su hermana. “Ella viajó primero, en 2017 -narra-; yo no me quise ir en ese momento porque mi madre es paciente con cáncer desde 2015 y temía irme y no poder volver. Pero por otro lado sentía que si me arriesgaba, los podía ayudar más desde fuera de Venezuela”.