Carolina se cansó de la inseguridad en su país y llegó a Tucumán por un futuro mejor

Sin embargo, la decisión de partir llegó de la manera más brusca: en dos ocasiones Carolina sufrió robos en su hogar que la obligaron a empezar de cero, la tercera vez no soportó más. “Fue en 2018 y fue traumático, porque entraron estando yo en la casa y me tuvieron secuestrada por horas -recuerda con pesar-. Eso fue determinante para mí. Me toco ver este grupo de personas llevando cosas que tú no piensas que en un asalto puedan llevarse: comida, productos de higiene personal, de limpieza, cosas básicas. Más allá de la situación de inseguridad, esto me hizo ver el problema social que no sólo afecta a Venezuela sino a muchos pueblos de latinoamérica. En ese momento mi paz se fue y decidí venir a Argentina”, relata consternada.