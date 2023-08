Diario de un abuelo salvaje*

Armados hasta los dientes entramos a la sala. Ruego que no me pongan el volumen hasta romper la barrera del sonido. Comienzan con los anticipos. Mi nieto me susurra que hay películas de compañías como DC, Marvel, sigo yo con “Disney” y me responde con impaciencia que hace años que Disney no hace películas de superhéroes. Mejor me callo. Retumba la sala. Tengo parlantes hasta debajo del asiento. Todo vuela y explota. Todo se desintegra. Nos bombardean.