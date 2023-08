Tomás Abraham: “Tengo una mente voraz, que piensa todo el tiempo”

-El otro día un periodista me dijo que no sabía que me gustaba Luis Miguel hasta que lo leyó en el Diario. Estaba sorprendido porque creía que un filósofo escucha Beethoven, Chopin, música clásica. Mi Spotify va de Charly García a Diego Torres. Me gusta la música popular, soy devoto de Bob Dylan y de Leonard Cohen. Pero también me gusta la música para bailar. Hay una imagen del filósofo que lo hace serio y solemne, como juez celestial, censor. Y hay una imagen de mí… yo soy una persona sumamente sensible, de lágrima fácil. Cuando mi hija era chica fuimos a ver El rey león y el que lloraba era yo y no mi hija. Soy muy sensible, amo intensamente a mis hijos, a mis nietos, a mi mujer. Me hieren fácil. Por eso me enojo mucho, porque es parte de la sensibilidad. Reacciono si no tuve una respuesta esperada y si no me quieren o no me reconocen. En el libro aparecen cosas que tienen que ver con el humor, con alguna rebeldía, cosas que en mi imagen pública no se veían.