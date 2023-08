La historia oculta detrás de la pelea de García Márquez y Vargas Llosa

PERFIL

Jaime Bayly (Lima, 1965), escritor y periodista, ha publicado las novelas No se lo digas a nadie (1994), Fue ayer y no me acuerdo (1995), Los últimos días de La Prensa (1997), La noche es virgen (Premio Herralde), Los amigos que perdí (Anagrama, 2000), Y de repente un ángel (finalista premio Planeta), El niño terrible y la escritora maldita y Yo soy una señora, entre otras.