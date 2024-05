Fue a jugar un torneo de polo en Jujuy y, gracias a un vendedor ambulante, terminó conociendo al amor de su vida

A su lado, con un tapado de color rojo y una sonrisa enorme estaba María Belén. Eso sí, con un poco de alivio luego de lo que había sido el desarrollo del partido. “Es re lindo estar del otro lado, pero a mí me gusta más el polo. Este deporte tiene riesgos altísimos y es menos prolijo. Entonces, verlo aquí cómo que me da miedo de que se caiga o le pase algo”, explicó antes de mostrarse un poco molesta porque no tuvo dedicatoria especial. “¿Qué me va a dedicar?”, bromeó Belén antes de contar su historia de amor con Ignacio.