Un karaoke drag para despedir a la Fiesta Provincial de Teatro

- Pelito, maquillaje y vestuario han evolucionado mucho; siempre fui autodidacta, aprendo todos los días. Estoy constantemente cruzando todo: la empanada con la cultura pop y el whisky. Regia es una mixtura de Tucumán con todo lo demás. También fui invirtiendo más dinero y más tiempo en el dragueo a medida que me fui dando cuenta de que verdaderamente me apasiona. Conceptualmente no tuve muchos cambios: desde el inicio fue claro que no me interesaba presentarme con un género definido en el escenario, tampoco me gusta que la gente sepa quién soy debajo de todo ese make up y pelucazo. ¡Soy una especie de Piñón Fijo del drag! La neutralidad y el anonimato, mezclados con mucha calidez desfachatada, ayuda a que el mensaje de la inclusión entre en las personas. Siempre digo: “si te divertiste, ¿qué importa cuál es mi género”?