La oposición pide informes por el caso de la camioneta del Gobierno que le robaron a Yedlin

Federico Masso (Libres del Sur) dijo que “es algo que se tiene que investigar a fondo” porque “por más que sea senador de la Nación, no puede andar con un vehículo oficial”, reclamó. “Tiene que andar en su auto particular porque el Gobierno no tiene nada que ver, pero son tan impunes (los referentes oficialistas) que no se despegan de la Casa de Gobierno”, manifestó Masso.