Jorge Lanata internado: Ángel de Brito dio detalles sobre la salud del periodista

Luego siguió: "Él es trasplantado y diabético, tiene varios problemas de salud, y está teniendo en este momento problemas para estabilizar la glucosa. Sigue internado, no le dieron el alta todavía. No va a volver al trabajo hasta que esto no mejore. Está bien, pero está en la Favaloro internado, acompañado por su esposa", agregó.