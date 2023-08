Turf: subasta y carreras de primer nivel

En el especial, que se largará a las 16.30 sobre 1.600 metros, competirán 10 ejemplares. El santiagueño Falling For You se perfila como el candidato. El pupilo de Daniel Muratore, que tendrá en su montura al jinete Luis Vai, logró el 23 de julio su victoria más importante al derrotar por cuatro cuerpos a Pertinax Joy, en 1’39”4/5 para la milla del clásico “Madre de Ciudades”, en Santiago. Biuty Seiver, Master of Malt, Educado Soy, Don Gaban, Ángel Poeta, El Tinto, Watchtower, Valiente Spring y Vengador Scat son los otros ejemplares que buscarán un lugar en el “Batalla”.