El Gobierno pagará la suba de agosto a todos los docentes, aún sin acuerdo con ATEP

Evitar demoras

A pesar de eso, la funcionaria provincial explicó la determinación que tomó la Provincia amén que no se haya arribado a un acuerdo con ATEP. “El sector docente es uno solo. Por lo tanto, el Gobierno de la Provincia ha tomado la determinación de incorporar al sueldo docente este incremento salarial con esta propuesta aceptada por dos gremios y no aceptada por uno de los sectores, al sólo fin de no perjudicar al docente y que pueda ir percibiendo estas sumas de incremento”, señaló. Y añadió: “la decisión se fundamenta en la necesidad de que el proceso en curso no demore la recomposición del salario y en consecuencia perjudique a los trabajadores".