Así viven los presos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo: la mega cárcel de El Salvador

Qué dicen las autoridades de la mega cárcel de El Salvador

La procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, estuvo en contacto con los reclusos. Según indicó, los detenidos se quejan de falta de comida. “Se quejan que la comida no es suficiente y que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”, comentó a AFP. Sucede que el centro de detención no cuenta con patios ni espacios conyugales; aunque sí, comedores, gimnasios y salas de descanso.