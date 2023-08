Soria dijo que evalúa renunciar como ministro de Obras Públicas y reasumir en la Tecnológica

“En términos legales, entiendo que para volver al cargo es suficiente con la licencia, sé que estoy en lo correcto, pero para no entrar en polémica, la opción sería renunciar. Estoy analizando si renuncio como ministro, o si no estoy como asambleísta, si me cercenan mi derecho de estar como autoridad, en vigencia de mandato”, dijo el funcionario provincial en uso de licencia.