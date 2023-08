Posibles inundaciones en La Madrid: “Tenemos miedo de que sea peor que en 2017”

Lidia González, otra vecina, comenta que les explicaron en la Cámara que hay un plan director del agua, pero dice que les preocupa lo que pueda ocurrir en el corto plazo. “La cuenca de los ríos San Francisco y del Mara es lo que más nos aflige”, insiste. Remarca que con los trabajos del plan Pre-Lluvia no les alcanza. “Los eventos aquí son muy trágicos, ahora se dice que va a haber muchas lluvias. Estamos con miedo, esperando algo peor que en 2017. Aquí hay pasividad y mutis de las autoridades. Nos dijeron que el dinero que estaba (para el “escudo de protección”) ya no está. Eso es una pésima gestión, con dolo. No somos números, somos personas, familias y tenemos historia”, rezonga.